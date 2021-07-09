شوف عروض اكسترا extra السعودية عروض العيد الأضحى أرخص واوفر عروض الشاشات والتابلت

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا extra السعودية عروض العيد، أقوى وارخص تخفيضات اكسترا على الشاشات والتابلت في المملكة، يقدم لكم متجر اكسترا كل ما هو جديد ورائع من حيث الجودة والكفاءة في عالم التكنولوجيا، ولأن الشاشات هي أحد وسائل الترفيه والمرح في فصل الصيف، حيث تجتمع العائلات والأطفال والكبار لمشاهدة البرامج الترفيهية ولعب أحدث العاب الفيديو على الشاشات الذكية، ولمستخدمي الأجهزة اللوحية إليكم مجموعة مميزة من أجهزة التابلت الذكية، والتي تخدم احتياجات الطفل التقنية بصورة أوضح وأدق تحت إشراف الوالدين، كل هذا يأتيكم في عروض العيد من اكسترا السعودية نتعرف عليها فيما يلي، والتي تسري منذ أول شهر يوليو وحتى اليوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

عروض اكسترا

تعرض مجلة عروض اكسترا أفضل الأجهزة اللوحية التابعة لشركة هواوي Huawei الصينية، والتي تمكنت من تطوير الأنظمة الذكية والأجهزة الذكية التابعة لها لتتلاءم مع النظام البيئي، وبذلك تجمع ما بين التطور التكنولوجي والحفاظ على التوازن البيئي لتتفوق بذلك على أفضل الشركات المنتجة للأجهزة الذكية واللوحية بمختلف الأنواع وتعدد المواصفات، كما أنها تمكنت من تطوير نظام التشغيل الخاص بها ودعمه من خلال متجر تطبيقات هواوي Huawei app gallery، وبذلك تتمتع باستقلالية إنتاجية وفقًا لشروطها الخاصة، وتمكنت من تحقيق نجاحات مذهلة من خلال العديد من إصدارات الجوالات الذكية، وتركت بصمة في عالم التكنولوجيا الذكية، ومن أفضل عروض تابلت هواوي من اكسترا:

هواوي MatePad الإصدار 128 جيجابايت + رام 4 جيجابايت + شاشة 10.4 إنش + واي فاي بسعر 1249 بدلًا من 1349 ريال سعودي.

تابلت هواوي Matepad 4G الإصدار 64 جيجابايت + رام 4 جيجابايت + شاشة 10.4 إنش بسعر 1159 بدلًا من 1259 ريال سعودي.

جهاز هواوي MatePad Pro الإصدار 128 جيجابايت + رام 6 جيجابايت + شاشة 10.8 إنش بسعر 1999 بدلًا من 2199 ريال سعودي.

اكسترا extra

يعرض متجر اكسترا extra الالكتروني مجموعة شاشات ذكية تتميز بالجودة الممتازة من حيث التصنيع والتقفيل والإمكانيات التقنية المتطورة؛ لتقوم بأكثر من وظيفة في نفس المكان، وتضمن لمستخدميها الأمان التام والمتعة والتشويق مع تجربة كل ما هو جديد، فلم يعد الأمر يقتصر على مجرد شاشة تلفزيونية بمكانٍ ما، بينما أصبحت محور ارتكاز تصميم الغرف الخاصة بها لما تمثله من وسيلة ترفيهية هامة لكلٍ من الكبار والصغار، وإليكم أفضل عروض اكسترا الشاشات لشهر يوليو:

شاشة سوني SONY مقاس 65 بوصة ال اي دي بسعر 3599 بدلًا من 4999 ريال سعودي.

سوني شاشة 85 بوصة بسعر 10999 بدلًا من 19599 ريال سعودي.

إل جي شاشة سينمائية LG مقاس 86 إنش بسعر 9999 بدلًا من 20599 ريال سعودي.

شاشة إل جي 77 إنش بسعر 14999 بدلًا من 31999 ريال سعودي.

سامسونج شاشة 85 إنش بسعر 10999 بدلًا من 17999 ريال سعودي.

شاشة سامسونج 82 إنش بسعر 7919 بدلًا من 13999 ريال سعودي.

كنتم مع مجموعة تخفيضات اكسترا extra في السعودية لهذا الشهر، والتي اشتملت على عروض الشاشات والتابلت بأسعار أقل، والتي عُرضت ضمن عروض العيد في السعودية، تابعونا لمعرفة أجدد عروض السعودية، وأرخص أسعار متاجر السعودية على كافة المنتجات الإلكترونية وغيرها.