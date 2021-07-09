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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن 53 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد : أعلنت شركة “كروز” السعودية فتح باب الحجوزات في رحلاتها الترفيهية في البحر الأحمر، التي ستنطلق من جدة على متن السفينة MSC Bellissima العملاقة.
وأوضحت الشركة أن سفينة MSC Bellissima ستبحر لأول مرة في البحر الأحمر، وسيحظى الراكب في الرحلة بالاستمتاع بمنتجع متكامل، ومطاعم متنوعة، وفعاليات ترفيهية، ومرافق رياضية، وأخرى للاستجمام والاسترخاء.
ولفتت إلى أن السفينة ستبحر داخل المياه الإقليمية إلى 3 مسارات، وهي جزر ينبع، وشواطئ الأردن، وسواحل مصر، مؤكدة أن الرحلة مناسبة لجميع أفراد العائلة والشباب والأطفال، وسعر الحجز بها يبدأ من 2150 ريالا للشخص الواحد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لأول مرة سفينة سياحية عالمية تنطلق من المملكة إلى وجهات إقليمية – فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.