تراند الفن: إنشاء مجلس الأعمال المصري السنغالي لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 مساءً - شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأميناتا أسوم دياتا، وزيرة التجارة والصناعة في السنغال، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية، توقيع بروتوكول إنشاء مجلس الأعمال المصري السنغالي المشترك، وقع البروتوكول عن الجانب المصري المهندس خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين ‏ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك وعن الجانب السنغالي بابا ابراهيما دياجنى.

وترأست الوزيرة ونظريتها السنغالية الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك الذي عقد بمشاركة أعضاء ‏المجلس من الجانبين في إطار منتدى روابط الأعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا، وحضر الاجتماع السفيرة نهى خضر سفيرة مصر بالسنغال والدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وأكدت جامع الدور المهم لحكومات الدول الإفريقية في توفير كافة السبل وتمهيد الطريق للقطاع الخاص للاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة لتحقيق الاندماج القاري وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، مشيرةً إلى أهمية مجالس الأعمال المشتركة باعتبارها إحدى الأدوات المهمة للحكومة المصرية لمد جسور التعاون مع شركائها في جميع المجالات.

وقالت الوزيرة إن التعاون التجاري والاستثماري بين دوائر الأعمال في مصر والسنغال يمثل ركيزة أساسية لدعم التعاون الثنائي بين البلدين ‏في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية مجلس الأعمال المشترك في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتوجهات الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة السنغال.

وفى هذا الصدد أوضحت جامع أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لدولة السنغال باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة غرب إفريقيا، مشيرةً إلى أن مجلس الأعمال المصري السنغالي يعد من أولى مجالس الأعمال التي تم إنشاؤها مع دولة في غرب القارة، الأمر الذي يعد دليلًا على حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لتحقيق أقصى منفعة للاقتصادين المصري والسنغالي على حد سواء.

وأشارت الوزيرة إلى أن إنشاء المجلس جاء متوافقًا مع إطلاق مبادرة روابط التجارة بين مصر ودول غرب ووسط إفريقيا، ما يعطي دفعة لأعضاء المجلس للعمل من خلال المبادرة على دفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين بشكل أكبر، لافتةً إلى أن المجلس سيشكل أحد عوامل نجاح مبادرة روابط التجارة مع دول غرب ووسط إفريقيا في المستقبل.

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