تراند الفن: أنهت حياته بعد ممارسة علاقة شاذة.. ننشر أقوال والد المجني عليه في أوسيم (مستندات)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 مساءً - يواصل “القاهرة 24” نشر التحقيقات في القضية رقم 19014 لسنة 2020 جنايات أوسيم، وهي اتهام زوجة تدعى “أسماء. ش” بالتخلص من زوجها “حسام ح”، بطريقة بشعة، وذلك بعد انتهاء ممارسة العلاقة الزوجية بطريقة شاذة، إثر خلاف نشب بينهما.

وذكرت المتهمة في التحقيقات، إن خلافات زوجية منذ 26 يوما وقعت بينها وبين زوجها، وأنها تلقت اتصالًا هاتفيًّا من زوجها يطلب مقابلتها، وحضر إليها من منزل أبيه يوم الجمعة السابق على الواقعة.

وقال والد المجني عليه في التحقيقات أنه تلقي اتصالا هاتفيا من زوجة نجله، تخبره أن نجله في حالة إعياء شديدة، وعليه قمت بالتوجه إليهم، موضحا أنها عندما وصل إلى العقار وجد باب الشقة مقفول وهاتف زوجة نجله لم تستجيب إلى الاتصال فقام بكسر الباب.

وأوضح والد المجني عليه عند كسر الباب وجد نجله ملقى على سريره داخل غرفة النوم، متوفي، وبه حالة تورم ووجود أثار دماء على الفم والعين والأنف.

وتابع والد المجني عليه أنه اتهم زوجة المجنى عليه في مقتله معللا بوجود مشكلة أسرية بين نجله وزجته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة أوسيم، في 29 فبراير، بلاغًا من والد الزوج المقتول، يفيد بتلقيه بلاغًا من زوجة نجله المتهمة بأن نجله فارق الحياة، وحينما ذهب إلى الشقة لم يجد زوجة نجله، بينما عثر على جثته فوق سرير نومه.

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