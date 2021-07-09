تراند الفن: وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏45 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد: توفيت اليوم الجمعة، جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات. ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية، الراحلة وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إنها قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها، في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، التي مثلت علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة. وأكد راضي، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

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