تراند الفن: شوقي غريب يعقد جلسة مع رمضان صبحي وحجازي قبل مران المنتخب الأولمبي اليوم (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 مساءً - يعقد اليوم شوقي غريب، المدير الفنى للمنتخب الوطني الأولمبي، جلسة مع أحمد حجازي قائد الفراعنة، ورمضان صبحي لاعب المنتخب وفريق بيراميدز، بعد انضمامه للمعسكرالأخير قبل خوض دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري.

وعلم “القاهرة 24” أن الجلسة اليوم بين شوقي غريب ورمضان صبحي بعدما قرر الأول إعطاء شارة قيادة المنتخب الأولمبي إلى أحمد حجازي بسبب الأقدمية مع المنتخب الأول، وهدف الجلسة سيكون تنسيقي بين الثنائي الذي يعتمد عليه غريب فى قيادة اللاعبين خلال أولمبياد طوكيو.

ويبدأ اليوم المنتخب الوطني الأولمبي معسكره تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني للفراعنة، استعدادًا للسفر إلى اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي خاض مرانه اليومين الماضيين على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي قبل السفر يوم 17 يوليو الجاري إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

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