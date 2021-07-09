تراند الفن: نبيلة عبيد تنعى جيهان السادات: “عظم الله أجرها على ما قدمت لمصر خلال حرب أكتوبر”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 مساءً - نعت الفنانة نبيلة عبيد، السيدة جيهان السادات، والتي رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ87 عامًا، بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة، تاركة الكثير من الحب في قلوب محبيها.

ونشرت نبيلة عبيد صورة للسيدة جيهان السادات عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وقالت: “بكل الحزن والأسى أنعى رحيل السيدة العظيمة جيهان السادات، وعظم الله أجرها على ما قدمت لمصر خلال حرب أكتوبر، البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية، ببالغ الحزن والأسى، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، اليوم الجمعة، التي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.



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