تراند الفن: زاهي حواس يكشف مفاجأة عن الراحلة جيهان السادات لدعم السياحة المصرية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 مساءً - نعى الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام والتي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.

وقال حواس، إن الراحلة كانت تستقبل المجموعات السياحية في بيتها، وتلقي عليهم الكلمات الرائعة عن مصر، وخطفت قُلوب جميع من دخل هذه المنزل بالتحدث عن مصر.

وأشار حواس إلى أن مصر فقدت سيدة عظيمة أعطت لمصر الكثير، وقد أطلقت عليها في مقالي الأخير “سيدة القلوب”، وكانت تفعل أي شيء من أجل مصر، معلقًا: “في السنوات الأخيرة عندما كانت السياحة في حالة تستدعي الدعاية لمصر خارجيا، فقد وافقت للدعاية لمصر معي في أمريكا”.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، منح الراحلة جيهان السادات الذي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، وسام الكمال.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسي، جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذي توفيت صباح اليوم 9 يوليو 2021.

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