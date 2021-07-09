تراند الفن: محمد صلاح وزوجته ماجي وابنتيه على الشاطئ

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏11 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد : نشر اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول، صورا له مع زوجته ماجي وابنتيه مكة وكيان، مستغلا فترة الإجازة الصيفية. ونشر صلاح البالغ من العمر 29 عاما، صورا لعائلته على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ مع ابتسامة. ويشارك محمد صلاح متابعيه بين الحين والآخر، صورا له خلال فترة الإجازة الصيفية، في حين كانت آخر المشاركات صورة له وهو يتدرب استعدادا للموسم الجديد 2021/2022.

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