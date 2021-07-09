تراند الفن: القبض على المشتبه بهم في قتل رئيس هايتي جوفينيل مويس (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 مساءً - ألقت السلطات الأمنية بدولة هايتي، القبض على مجموعة من الأشخاص يُشتبه في تورطهم باغتيال الرئيس جوفينيل مويس في السفارة التايوانية، بحوزتهم أسلحة وذخائر.

ونشرت وسائل الإعلام في هايتي، مجموعة من الصور للمشتبه بهم، حيث تظهر مجموعة من الأشخاص مكتوفي الأيدي، وكذلك أسلحة أوتاماتيكية ومسدسات.

واعتقلت الأجهزة الأمنية في هايتي 11 شخصا مُشتبها بهم في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس، كانوا مُختبئين في مبنى السفارة التايوانية في هايتي.

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