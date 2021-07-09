تراند الفن: أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات اليوم وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 مساءً - ارتفع سعر الذهب عالميًا في تعاملات، اليوم الجمعة، ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ عززت جاذبية الملاذ الآمن للمعدن الأصفر بفعل مخاوف بشأن سلاسة “دلتا” سريعة الانتشار من “كوفيد-19”، وانخفاض في عوائد الخزانة الأمريكية.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1%، إلى 1803.92 دولار للأوقية (الأونصة)، ليصعد 0.9% في الأسبوع.

ووفق لوكالة “رويترز”، فقد زادت العقود الأمريكية الآجلة 0.1 %، إلى 1802.10 دولار.

وقال ستيفن إينس، الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول، إن انخفاض عوائد السندات والمخاوف بشأن التأثير المحتمل للسلالة دلتا على النمو العالمي يساعدان الذهب.

وهبطت عوائد الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى قرب أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر، بينما ارتفع الدولار الأمريكي 0.1% صوب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.

وما زالت المعنويات ضعيفة في أسواق الأسهم الأوسع نطاقا، إذ تُهدد السلالة “دلتا” تعافي الاقتصاد العالمي، ما دفع الأسهم الآسيوية للانخفاض لأقل مستوى في شهرين.

وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات في يونيو، أنه بينما يُعتبر التعافي الاقتصادي “لم يتحقق بعد بصفة عامة”، فإن مسؤولي المجلس اتفقوا على استعدادهم للتحرك إذا ارتفع التضخم أو تحققت مخاطر أخرى.

ويتعرض المعدن النفيس لضغوط جراء مخاوف بشأن تشديد وشيك للسياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، ما دفع الذهب للتراجع سبعة بالمئة في يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1%، إلى 2809.18 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين عند 1075.02 دولار، وتراجعت الفضة 0.1% إلى 25.88 دولار، وتتجه صوب انخفاض أسبوعي.

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