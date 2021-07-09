تراند الفن: رئيس الطائفة الإنجيلية ينعي وفاة جيهان السادات: “فقدنا سيدة عظيمة”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 01:09 مساءً - نعت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، أيقونة الحرب والسلام في حرب أكتوبر المجيدة، والحاصل على جائزة نوبل للسلام.

وقال رئيس الإنجيلية: «فقدت مصر اليومَ سيدة عظيمة، ورمزًا للوفاء والإخلاص لزوجها، والتي تحملت معه مهام ومسؤولية خدمَة الوطن بصدق وتفانٍ في مواقف شديدة الصعوبة والتحدي من تاريخ مصر».

وفي سياق متصل أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، منح الراحلة جيهان السادات الذي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، وسام الكمال.ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسي، جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذي وافتها المنية صباح اليوم 9 يوليو 2021.

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