تراند الفن: مورينيو ينتقد مدرب منتخب إنجلترا بسبب جريليش

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 01:09 مساءً - انتقد البرتغالي، جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، جاريث ساوثجيت، بسبب قرار استبدال نجم أستون فيلا، جاك جريليش خلال الوقت الإضافي من في مباراة إنجلترا والدنمارك في نصف نهائي يورو 2020.

و أصدر جوزيه مورينيو، حكمًا لاذعًا على قرار جاريث ساوثجيت بإبعاد جاك جريليش في الوقت الإضافي بعد فوز إنجلترا على الدنمارك 2-1 على ملعب ويمبلي في ليلة الأربعاء الماضي، بفضل هدف عكسي للمنتخب الدنماركي في مرماه من سيمون كيير والفوز في الوقت الإضافي بعد هدف هاري كين.

وبعد نهاية الشوط الأول الإضافي، أراد ساوثجيت منح فريقه مزيدًا من القوة في الخلف وتدعيم خطوط دفاعه، وأخرج جاك جريليش بديلًا للظهير الأيمن كيران تريبيير.

وقال مورينيو لموقع ” talkSPORT”: “لم يعجبني ذلك، ولم أكن متشابهًا مع ساوثجيت، بل أسوء، “فقد بدأت مؤخرًا مباراة بدوري أبطال أوروبا، توتنهام وأوليمبياكوس وبعد 20 دقيقة كان علي إجراء تغيير”.

وتابع: “كنا نخسر 2-0، وأخرجت ديير، لقد حطم ذلك قلبي لكنني فعلت ذلك من أجل الفريق، ربما حاول جاريث أن يشرح لجريليش سبب قيامه بذلك”.

وواصل البرتغالي حديثه: “لم يتم ذلك بنية إيذاء جاك جريليش، كان بقصد محاولة مساعدة الفريق، لكني لم أر سببا لذلك، لم تكن إنجلترا في مأزق، كانت إنجلترا في زمام الأمور”.

وأضاف: “لذلك لم أر أي سبب للقيام بذلك، لكنني متأكد من أن جاريث فعل ذلك بقصد مساعدة الفريق وليس إيذاء اللاعب”.

يذكر أن ساوثجيت بعد المباراة تحدث عن سبب إجراء تبديل جريليش، وقال: “لكننا نعلم أنه عندما تأخروا في المباريات قاموا بإلقاء أربعة رجال في المقدمة لذا احتجنا إلى الحصول على مدافع إضافي فقط للتأكد من أننا كنا أكثر صلابة”.

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