تراند الفن: رانيا محمود ياسين تنعى جيهان السادات: “وداعًا الهانم بمعني الكلمة”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 01:09 مساءً - نعت الفنانة رانيا محمود ياسين، الرحلة جيهان السادات، التي توفت اليوم عن عمر ناهز الـ87 عامًا.

ونشرت رانيا محمود ياسين عبر حسابها الرسمي على “انستجرام “ صورة للراحلة جيهان السادات وكتبت: ”وداعا السيدة الفاضلة الراقية الهانم بمعنى الكلمة الراحلة جيهان السادات خالص التعازي للأسرة الزعيم الراحل الرئيس محمد أنور السادات –إنا لله وإنا إليه راجعون– اللهم ارحمها وثبتها عند السؤال واسكنها فسيح جناتك يا أرحم الراحمين.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية، ببالغ الحزن والأسى، السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات اليوم الجمعة، التي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الراحلة جيهان السادات، لـ “القاهرة 24″، إن موعد صلاة الجنازة لم يتم تحديده حتى الآن .

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