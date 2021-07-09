تراند الفن: الأهلي يعلن غياب علي لطفي عن مواجهة مصر المقاصة في الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 02:09 مساءً - قال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حالة علي لطفي، حارس الفريق مطمئنة، بعد الإصابة التي تعرض إليها مؤخرًا.

وأكد طبيب الأهلي أن علي لطفي سينتظم في التدريبات الجماعية بعد مباراة مصر المقاصة في الدوري الممتاز المقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد، أي أن الحارس سيغيب عن المباراة.

واشتكى لطفي من آلام في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة مع الفريق في مباراة المقاولون العرب التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

ويخضع علي لطفي لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق، بعد الإصابة التي تعرض إليها في التدريبات الجماعية للفريق.

ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة مساء الأحد المقبل بالسويس ضمن منافسات الجولة المؤجلة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.