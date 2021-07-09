تراند الفن: هل يصبح فوز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا لعنة للطليان؟

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 02:09 مساءً - يرتبط تتويج فريق تشيلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا دائما بصعود المنتخب الإيطالي إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

ونجح فريق تشيلسي الإنجليزي بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل، فى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على حساب نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتأهل المنتخب الإيطالي إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” بعد تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب إسبانيا بركلات الترجيح فى دور نصف النهائي بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وكان فريق تشيلسي الإنجليزي قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة فى تاريخه عام 2012 على حساب نظيره بايرن ميونخ الألماني.

حينها فى نفس العام 2012 نجح المنتخب الإيطالي فى الصعود إلى دور نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية لكن حقق المنتخب الإسباني فوزًا كبيرًا على حساب نظيره منتخب إيطاليا بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، لتصبح النتيجة الأكبر في مباريات النهائي ببطولة كأس الأمم الأوروبية عبر التاريخ.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإيطالي نظيره المنتخب الإنجليزي يوم الأحد المقبل فى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية لهذه النسخة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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