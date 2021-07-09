تراند الفن: البرازيلي أوليفيرا يتواصل مع حارس الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 02:09 مساءً - حرص البرازيلي ارتوا أوليفيرا مدرب حراس المرمي بالزمالك، على التواصل هاتفيًا مع أحمد نادر السيد حارس مرمي فريق الشباب مواليد 2003، والذي يلعب في الفريق الأول بعد تصعيده منذ فترة.

وعلم “القاهرة 24”، أن البرازيلي تحدث مع اللاعب حول الانتقادات، التي وجهت له مؤخرًا على خلفية مشاركته مع منتخب الشباب في كأس العرب، وأكد له أنه يجب أن يكون رده على هذه الانتقادات من خلال الملعب فقط وإلا ينشغل بأي أمر آخر.

وأكد المدرب للحارس، أنه من الحراس الصاعدين المميزين وسيكون له دورًا كبيرًا مع الفريق الأبيض وعليه أن يقدم أفضل ما لديه في الفترة المقبلة للرد علي كل هذه الأمور، مؤكدًا له إنه مازال حارسًا صغيرًا وعليه أن يتعلم أكثر ويتدرب أكثر.

وكشف أوليفيرا لأحمد نادر السيد، متابعته له في المنتخب وإنه لايري أن هناك أخطاء منه ولكن حتي ولو كان هناك أخطاء فعلية عليه أن يتعلم ويكتسب الخبرات من مثل هذه الأمور، خاصة وأن الحراس الكبار يفعلون ذلك.

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