تراند الفن: ابنة الرئيس الراحل تكشف الأمنية الأخيرة لجيهان السادات (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 02:09 مساءً - كشفت رقية السادات، نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الأمنية الأخيرة للراحلة جيهان السادات قبل وفاتها، صباح اليوم الجمعة.

وأوضحت نجلة الرئيس الراحل، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24” أن الراحلة عبرت عن رغبتها أن تُدفن بجوار الرئيس الراحل محمد أنور السادات في منطقة المنصة.

وأضافت أن الترتيبات الخاصة بالجنازة والدفن يُجرى ترتيبها في الوقت الحالي.

ونعت رئاسة الجمهورية، ببالغ الحزن والأسى جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة 9 يوليو 2021.

وسبق أن كشف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مُستجدات الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك عقب دخولها في وعكة صحية نُقلت إثرها إلى المركز الطبي العالمي بطريق الإسماعيلية.

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