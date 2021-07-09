تراند الفن: جيهان السادات ودورها في مناصرة قضايا المرأة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 02:09 مساءً - رحلت عن عالمنا اليوم، السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وعلى الفور نعاها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأصدر قراره بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، كما سيتم إطلاق اسمها على محور الفردوس الجديد.

وكان لجيهان السادات الكثير من المبادرات الهامة، فهي سيدة مصر الأولى، الأولى في خروجها للعمل العام بجوار زوجها الرئيس، وكان من قضاياها الهامة قضية المرأة وقوانين المرأة في مصر، وقضايا الأسرة والطفل، وعملت السيدة جيهان على تعديل قانون الأحوال الشخصية، والذي أطلق عليه فيما بعد “قانون جيهان”، وتمت الموافقة على مناقشة قانون الأحوال الشخصية في مجلس الشعب في عام 1979.

وبعد ذلك صدقت الحكومة على كافة التعديلات التي أقرها علماء الأزهر برئاسة الشيخ جاد الحق، ووافق عليها البرلمان، ليخرج لنا القانون الجديد بإمضاء جيهان السادات.

والجدير بالذكر أن السيدة جيهان السادات كانت باحثة أكاديمية في مجال النقد الأدبي، وحصلت على دكتوراه في النقد الأدبي، و20 دكتوراه فخرية أخرى، كما صدر لها “سيدة من مصر” وهو كتاب عن سيرتها، و”أملي في السلام”.

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