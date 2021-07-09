فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشف المحلل والكاتب الاقتصادي، عبدالحميد العمري سبب ارتفاع أسعار الماشية في الأسواق ، وذلك بالتزامن مع دخول عيد الأضحى المبارك. وقال العمري خلال تغريدة عبر تويتر أن ‏”الأسعار ارتفعت خلال 2017-2021 بنسب تبدأ من 40% للنجدي إلى 69% للبربري وفق بيانات هيئة الإحصاء، وكالعادة خلال أعياد الأضحى؛ سنرى ارتفاعا في الأسعار إلا إذا رحمنا الله من منتهزي الحاجات وزادت الرقابة على الأسواق”. ونصح العمري بشراء المواشي ثاني وثالث يوم العيد حيث قال “‏يمدحون الشراء ثاني أو ثالث العيد وسبق أنا جربتها ونفعت بقوة”،ورد عليه أحد المغردين قائلا”‏‎البائعين متمسكين بالسعر.. وإذا باع أحدهم بسعر أرخص يراقبون الشريطية ثم يطردونه من السوق” ورد العمري قائلا “مايحدث ‏دليل على سيطرة الوافدين على أسواق الماشية، ورضى كفلائهم إلا من عصم الله.. هنا يأتي دور الرقابة على الأسواق التي يجب أن تثبت وجودها ونجاحها في أداء مسؤوليتها وواجبها”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “العمري” يكشف سبب ارتفاع أسعار الماشية … ويوجه نصيحة لمن يرغب بالشراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.