تراند الفن: لطلاب الثانوية العامة.. “الصحة” تقدم 5 نصائح للحماية من فيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 03:09 مساءً - حرصت وزارة الصحة والسكان المصرية، على تقديم نصائح لحماية طلاب الثانوية العامة، والاستعداد لإجراء امتحانات والتي تنطلق غدًا السبت.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”، إن هناك 5 نصائح لحماية الطلاب من فيروس كورونا أثناء تأدية الامتحانات، وتضمنت:

1- الحرص على ارتداء الكمامة.

2- تجنب التجمع مع الأصدقاء قبل وبعد الامتحان، بالإضافة إلى عدم نزع الكمامة عند التحدث مع الآخرين.

3- الحرص على اصطحاب أدواتك الشخصية المطلوبة وعدم مُشاركتها مع الزملاء.

4- إذا شعرت بالتعب أو أي أعراض تنفسية قم بإبلاغ المراقب على الفور.

5- غادر المدرسة بعد انتهاء الامتحان مباشرة وتعقيم اليدين باستمرار.

فيما وجّه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، رسالة إلى أولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة والمقرر بدئها غدًا السبت.

وكتب “حجازي”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “أرسل مدير إحدى المدارس في سنغافورة رسالة إلى أولياء أمور طلابه قبل الامتحانات، جاء فيها: أولياء الأمور الأعزاء.. امتحانات أطفالكم ستبدأ قريبا، أعرف أنكم قلقون حول أداء طفلكم، ولكن لُطفًا تذكروا أنه بين كل الطلاب الذين سيجلسون في قاعات الامتحانات هناك فنان، لا يحتاج إلى فهم الرياضيات، وهناك ريادي لا يهتم بتاريخ الأدب الإنجليزي، هناك موسيقي ودرجات الكيمياء لا تعنيه في شيء، وهناك رياضي، أداءه الجسدي أهم من الفيزياء”.

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