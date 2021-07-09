فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 03:09 مساءً - أعلنت

منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، إسدال الستار على قضيتها مع

ابنتها حلا بعد إصدار القضاء البحريني حكمه النهائي في القضية المرفوعة ضدها، برد مبلغ

مالي كانت قد استدانته من ابنتها.

ونشرت

السابر، مقطع فيديو عبر حسابها في موقع ”إنستجرام“، يتضمن كلمات الشكر والثناء لمن

وقفوا إلى جانبها، مع بيان رسمي من المستشارة القانونية ربا الخالد، التي تولت قضيتها،

معلنة صدور حكم نهائي فيها.

وأكد

بيان ربا الخالد، أن الحكم جاء لصالح منى السابر، بعدم سجنها بشكل نهائي واستبدال عقوبة

الحبس عاما بالعمل اليدوي، وذلك لعدم تمكن السابر من جمع المبلغ محل التقاضي، موجهة

الشكر للقضاء البحريني، الذي أنصفها مراعاة لظروفها وأنها أم حاضنة لطفلها ”عبدالله“.

يذكر

أن المحكمة البحرينية كانت قد أصدرت، في مارس حكما بإدانة منى السابر بالسجن سنة مع

النفاذ في المبلغ محل النزاع، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها، قبل

أن يتم تمديد المهلة مجددا.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صدور حكم نهائي على منى السابر والدة حلا الترك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.