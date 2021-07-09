فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد : تعمل وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، على تطوير عقار من شأنه منع أو تأخير علامات وآثار التقدم في السن. وحسبما ذكر موقع “بريكينغ ديفينس” المتخصص بالأخبار العسكرية، فإن قيادة العمليات الخاصة في “البنتاغون”، تطوّر حبة، تعمل على تحسين أداء البشر، وذلك من خلال تقليل الالتهابات، وإبطاء التنكس العصبي، وتجديد الخلايا. وحسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن قيادة العمليات الخاصة Special Operations Command، تتوقع البدء في التجارب السريرية للحبة، العام المقبل، بحسب سكاي نيوز. ووفق مديرة قسم العلوم والتكنولوجيا في قيادة العمليات الخاصة، ليزا ساندرز، فإن نجاح التجارب على العقار سيؤخّر الشيخوخة ويمنع الإصابات ويسرّع من تعافي الجسم حال وقوعها.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الجيش الأمريكي يختبر “الحبة السحرية” لمقاومة الشيخوخة وتجديد الخلايا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.