تراند الفن: القاضي يكرم رئيس مدينة المنيا لترقيته سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة أسيوط

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 03:09 مساءً - كرّم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، لترقيته وتوليه منصب سكرتير عام مساعد لمُحافظة أسيوط، مُتمنيًا له التوفيق في المرحلة القادمة، وذلك بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة.
ووجّه المحافظ، الشكر للعقيد محمد صلاح، تقديرًا له على جهوده المخلصة في أداء المهام والتكليفات خلال فترة عمله بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزًا لخلفائهم، للتفاني في العمل، وبذل المزيد من الجهد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في العمل بمحافظة أسيوط.
من جانبه أعرب العقيد محمد صلاح، عن اعتزازه وشكره بتكريم السيد محافظ المنيا، والذي يعكس روح الود والاحترام بين المحافظ وقيادات الجهات والهيئات التنفيذية، متمنيًا أن يكون قد استطاع تحمل تلك المسؤولية، والأمانة على أكمل وجه خلال الفترة التي أمضاها، معربًا عن امتنانه لكل مشاعر الحب والود التي لمسها من الجميع خلال فترة عمله.
كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أصدر حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات نحو 17 قيادة محلية بعدد من المحافظات، حيث تضمن القرار الوزاري، تصعيد عدد من رؤساء المدن والمراكز إلى سكرتيري عموم مساعدين بالمحافظات من بينهم العقيد محمد صلاح الدين ناجي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى سكرتير عام مساعد أسيوط.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: القاضي يكرم رئيس مدينة المنيا لترقيته سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة أسيوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.