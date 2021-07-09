تراند الفن: وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 مساءً - أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت إدارة المستشفى أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.

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