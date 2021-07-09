تراند الفن: العناية الإلهية تنقذ شابا انقلبت سيارته بمدخل قرية المراشدة في قنا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 مساءً - أنقذت العناية الإلهية، اليوم الجمعة، شابًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل، أمام الشركة اليابانية بالمراشدة، التابعة لمركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي أمام الشركة اليابانية، بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة أحمد خطاب محمدي، يبلغ من العمر 37 عامًا، مُصابًا بكسور متفرقة بالجسم، وجرى نقله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

وحُرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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