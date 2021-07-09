تراند الفن: حريق في مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب بالقاهرة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 مساءً - نشب حريق بالطابق الأرضي بمبني الطب الشرعي بالسيدة زينب، محافظة القاهرة‬، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق من امتداد النيران في المبني.

تلقت غرفة إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق في مبني مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فرد كردون أمني على الحريق لمنع امتدادها لباقي المبني.

في سياق آخر، سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريق داخل إحدى الصيدليات، ناحية مركز شرطة ساقلتة شرقي المحافظة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

وقد انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب الحريق بالصيدلية الكائنة بذات الناحية، ملك “نعمة ا م ع” – 45 عاما صيدلانية، وتقيم دائرة المركز، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده ” دون حدوث إصابات.

وبالفحص وسؤال مالكة الصيدلية أفادت بمضمون ما تقدم، ورجحت أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي عقب غلقها، وأضافت باحتراق بعض محتويات الصيدلية ونفت الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

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