تراند الفن: الإعلان عن موعد زيارة سلطان عمان للمملكة تلبية لدعوة خادم الحرمين

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏5 دقائق مضت المرصد 7 زيارة

صحيفة المرصد – واس : تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يقوم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 1 – 2 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 11 – 12 يوليو 2021م. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتوسيعاً لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.

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