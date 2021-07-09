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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن 40 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان العراقية، اليوم الجمعة، القبض على قاتل بعد أقل من ساعة من ارتكابه الجريمة في المحافظة بحق متسول كبير بالسن.
وقالت القيادة في بيان إنه “بناء على معلومات وردت إلى عمليات قاطع نجدة ميسان تفيد بوجود مشاجرة في شارع دجلة، توجهت على الفور قوة من قسم نجدة ميسان إلى موقع الحادث”.
وأضافت القيادة : ” اتضح أن هنالك جثة تعود لرجل كبير تعرض للطعن بالسلاح الأبيض (سكين) وبعد التحريات تم مطاردة المجرم بين الأزقة والأحياء السكنية ليتم القبض عليه، حيث اعترف بارتكابه الجريمة نتيجة خلاف مالي”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حدث في العراق.. شاهد لحظة القبض على شخص نحر متسولاً.. والكشف عن دوافع الجاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.