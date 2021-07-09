تراند الفن: الثانوية العامة 2021.. 5 نصائح لتجنب التوتر والقلق في ليلة الامتحان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:09 مساءً - قالت الدكتورة منى طمان، الاستشاري التربوي والنفسي، إن هناك عدة خطوات لطلاب الثانوية العامة يجب اتباعها قبل الامتحان للتخلص من التوتر والقلق، مؤكدة أن من أهم تلك الخطوات هي التعزيز الثقة بالنفس.

ونصحت طمان بعدد من الخطوات التي يجب اتباعها كما يلي:

1- الثقة في القدرات العقلية التي أنعم الله علينا بها.

2- لا تستمع إلى الانتقادات والكلمات السلبية التي تقلل من الثقة في الذات والتخلص من الكلمات السلبية التي بداخلنا وتحويل الكلمات السلبية إلى إيجابية.

3- يجب التركيز بالتنفس العميق مرة أو مرتين للتخلص من التوتر وزيادة نسبة التركيز والحصول على أكبر قدر من الأكسجين؛ ما يسهل تذكر المعلومات.

4- الإكثار من شرب الماء.

5- المحافظة على التمارين الرياضية وهذا يكون فاصل بين المذاكرة لمدة 5 دقائق.

وتنطلق، غدًا السبت، أول أيام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية في تمام العاشرة.

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