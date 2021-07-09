تراند الفن: البيت الأبيض: “بايدن” يوقع قرارًا لتنشيط تنافسية الصناعة الأمريكية خلال ساعات

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:09 مساءً - يعتزم جو بايدن، الرئيس الأمريكي، التوقيع خلال ساعات على أمر تنفيذي لتعزيز المنافسة في الصناعات الأمريكية.

ويؤدي الأمر التنفيذي الجديد إلى دفع الحكومة إلى تغيير لوائح العمل، بما في ذلك رسوم الأمتعة الخاصة بشركات الطيران وشروط المنافسة، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض: “الهدف الشامل من هذا الأمر التنفيذي هو التأكد أن الرئيس يُشجع المُنافسة في القطاعات الصناعية بجميع أنحاء البلاد”.

وأضافت: “قد تستغرق صياغة القواعد واللوائح الجديدة وتنفيذها شهورا، وسيتم التعامل معها إلى حد كبير من جانب الإدارات والوكالات المستقلة”.

وأوضح البيت الأبيض: “يتوقع أن الأمر التنفيذي قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة تنطوي على تأثير كبير على العديد من الصناعات”.

ويتضمن الأمر التنفيذي، الطلب من وزارة العدل، بالعمل مع الجهات التنظيمية ضد تحالفات الشحن المملوكة للأجانب وخطوط السكك الحديدية الاحتكارية التي تعتقد الإدارة الأمريكية أنها أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن على الصعيد الوطني.

وتراجعت أسهم السكك الحديدية بعد الإعلان عن توقيع الأمر التنفيذي، مُتخلفة عن مؤشرات السوق الأمريكية الأوسع.

وشهدت أسهم “كانساس سيتي ساذرن” (Kansas City Southern) التي تجري محادثات اندماج مع “كانديان ناشيونال ريلواي” (Canadian National Railway Co، عمليات بيع وهبطت 8.7%، وهو أسوأ تراجع خلال يوم منذ إبريل 2020.

وذكرت ساكي: “لا يبدو صحيحا لمعظم الناس أن هناك ثلاث شركات شحن تُهيمن على السوق، وتكثف وتزيد التكاليف بالنسبة للموردين والشركات الصغيرة والأفراد في جميع أنحاء البلاد”.

ووفقا لمصدر مطلع على الخطط: “سيشجع الأمر التنفيذي أيضًا لجنة التجارة الفيدرالية على حظر أو تقييد الاتفاقيات غير التنافسية، وحظر فرض قيود غير ضرورية على الترخيص المهني”.

وتدرس الإدارة الأمريكية بالإضافة إلى ذلك، تعزيز إرشادات مكافحة الاحتكار، في محاولة لمنع أصحاب العمل من التعاون لضغط الأجور أو تقليل المزايا من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالتعويض مع بعضهم البعض”.

ومن المتوقع أيضًا أن يطلب البيت الأبيض من لجنة التجارة الفيدرالية، إصدار قواعد جديدة تُشجع على “الحق في الإصلاح”، في مُحاولة لمنع الشركات من تقييد قُدرة المُستهلكين على استخدام ورش إصلاح مُستقلة أو القيام بذلك بأنفسهم.

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