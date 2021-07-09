تراند الفن: بعد الانسحاب الأمريكي.. حركة طالبان تكشف مفاجأة بشأن نسبة الأراضي التي سيطرت عليها في أفغانستان

صحيفة المرصد : أعلن وفد “طالبان” في روسيا، الجمعة، سيطرة الحركة على 85 بالمئة من أراضي أفغانستان، فيما حذرت روسيا من “تجاوز الحدود”، مؤكدة أنها ستمنع أي اعتداءات في المناطق الحدودية.

وقال وفد طالبان في روسيا، إنه “سيضمن عدم استخدام الأراضي الأفغانية منطلقا لاعتداءات ضد دول أخرى”، وأضاف أنها لن تسيطر على عواصم المقاطعات الأفغانية “بالقوة”، بحسب سكاي نيوز.

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلنت طالبان سيطرتها على معبر حدودي مع إيران. وكان مسؤولون أمنيون أفغان، قد أكدوا أن مسلحي طالبان سيطروا، الخميس، على منطقة في غرب البلاد، التي تضم معبرا أساسيا مع إيرانز