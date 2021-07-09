تراند الفن: بالفيديو.. اختبار ذكاء بطريقة طريفة بين شخص قوي وصديقه الغبي .. شاهد : ردة فعل الخاسر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:09 مساءً - صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو متداول، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام مجموعة من الأشخاص بعمل اختبار ذكاء بطريقة طريفة.

ووثق مقطع الفيديو المتداول، تواجد 3 أشخاص، حيث قيام مصور المشهد، بعمل تحدي بين الشخصين الآخرين، أحدهم “قوي وضخم البنية”، لمعرفة أيهما أكثر ذكاءً.

وطلب مصور الفيديو من الشخص القوي عدم الاستهانة بقدرات صديقه، قائلًا له: “ترى مو كل إنسان كامل، إذا أنت عندك قوة وصحة، ممكن هو عنده عقل وذكاء”.

وسخر الرجل الضخم من صديقه الذي يجلس بجواره، ليقرر مصور الفيديو عمل اختبار ذكاء بينهما، عن طريق طرح 3 أسئلة لتكون الفيصل بين الطرفين.

ووجه مصور الفيديو السؤال الأول إلى الشخص القوي قائلًا: “أمسك يدي”، ولكنه أمسك بإصبعه فقال له: “مسكت أصبعي، أنت غبي”، وسط ضحك الشخص الثالث.

وانفعل الشخص القوي، على مصور الفيديو قائلًا: “تاني شيء لا تقول غبي، قول ما نجحت في السؤال”، مطالبًا في الوقت ذاته صديقه بعدم الضحك.

واستكمل الأصدقاء اختبار الذكاء بنفس الطريقة، ليخسر الشخص القوي في الأسئلة الثلاثة، وسط ضحك مصور الفيديو، وصديقه.



