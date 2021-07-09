تراند الفن: كالابريا بعد تجديد عقده مع ميلان: “أمامي مسؤوليات كبيرة الآن”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:09 مساءً - أعرب دافيد كالابريا، لاعب ميلان الإيطالي، عن سعادته بتجديد تعاقده مع الروسونيري، لمدة 4 سنوات، ليستمر في صفوف الفريق حتى عام 2025.

وقال كالابريا، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: “ميلان بيتي وعائلتي الثانية، كبرتُ هنا وأنا موجود منذ 15 سنة، مررت بتجارب ممتازة كصبيّ وكلاعب للفريق الأول”.

وتابع: “أنا والإدارة سعيدان بتجديد العقد والتوصّل لاتفاق، كلانا سعيد جدًا بما استطعنا فعله، لقد تحسّنت كثيرًا وأمامي مسؤوليات كبيرة مع الفريق الآن”.

وأضاف: “تطور يمر به أي لاعب وليس من السهل أن تناله مع فريق مثل ميلان، أنا سعيد بما أنجزته خصوصًا في الأشهر القليلة الماضية، حققنا نتائج مبهرة”.

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