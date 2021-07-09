تراند الفن: بعد تعرضه لوعكة صحية.. “الأوبرا” تكشف مصير حفل هاني شاكر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:09 مساءً - تعرض الفنان هاني شاكر، لأزمة صحية مؤخرًا دخل إثرها المستشفى، بسبب جهده في البروفات للحفل التي كان من المقرر أن يحيها بدار الأوبرا المصرية الخميس الماضي.

وقال محمد منير المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، إنه لم يتم تحديد موعد جديد لإقامة حفل الفنان هاني شاكر بعدما تعرض لوعكة صحية.

وأشار محمد منير إلى أن الموعد الجديد لإحياء الحفل سوف يُحدد بعد تعافي الفنان هاني شاكر، كُليًا ليصبح متأهلًا للوقوف على المسرح لمدة طويلة لإطراب الجمهور بأفضل أغانيه الذي ما دام أحب الجمهور سماعها.

وطمأن هاني شاكر الجمهور على حالته الصحية، ووجّه الشكر لكل من حرص على السؤال عنه، وذلك في منشور عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب أمير الغناء العربي في منشوره: “جمهوري الحبيب حابب أطمنكم على صحتي الحمد لله أحسن دلوقتي وبشكر كل أصدقائي وجمهوري علي سؤالهم عني”.

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