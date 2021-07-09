تراند الفن: الثانوية العامة 2021.. نصائح لا تفوتك لمراجعة الأدب في ليلة الامتحان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 05:09 مساءً - تنطلق، غدًا السبت، أول أيام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية في تمام العاشرة.

وينشر “القاهرة 24” عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة لمراجعة المدارس الأدبية في مادة اللغة العربية، والتركيز على عدد من النقاط في المدارس الأدبية كما يلي:

1- مراجعة مدرسة “أبو للو” والتعرف على السبب في ظهورها، والهدف منها، حيث إنها تأثرت بالصراع بين الديوان والكلاسيكيين ومما نشره العقاد والمازني، وما دفعتها للتجديد. وتأثرها أيضًا بـثورة 19 بما تشبعوه بروح من التحرر والاستقراء، بالإضافة إلى تأثرها بمدرسة المهاجر خاصة جبران خليل جبران.

2- مراجعة مدرسة “الديوان”، بكيفية بدايتها، وخصائصها، وروادها، وكيفية تأثرها بالاستعمار، واختلافهم مع الكلاسيكية.

3- مراجعة والتركيز على مدرسة “المدرسة الواقعية” من حيث التجديد في الموضوع والتجديد في البناء الشعري.

4- مراجعة مدرسة “الكلاسيكية الجديدة” من حيث نشاطها الاجتماعي والسياسي، وخصائص شعرهم، العوامل التي تأثرت في هذه الفترة.

5- مراجعة مدرسة “الاتجاه الرومانسي أو الرومانتيكي” من حيث النشأة والموقف من الشعر القديم، بالإضافة إلى نقد مطران للسابقين.

6- التركيز على مدرسة “الديوان”، من حيث روادها وتأثرها بالاستعمار وكيفية بدايتهم، والاتفاق مع مطران والاختلاف مع الكلاسيكية، بالإضافة إلى خصائصها.

7- مراجعة مدرسة “المسرحية” من حيث التعريف وحجمها، ومبدأ الوحدة وهيكلتها، وتأسيسها.

8- مراجعة مدرسة “اتجاهات المسرحية المصرية” من حيث المسرحية الشعرية المعاصرة، والتاريخ والتراث الشعبي، ومقاومة الاحتلال، وتصوير القرية.

9- مراجعة “القصة القصيرة”، من حيث تعريفها، وزمنها، شخصيتها، تاريخها، وألفاظها، بالإضافة إلى هدفها.

10- مراجعة “الرواية”، من حيث تعريفها، وزمنها، شخصيتها، وألفاظها.

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