شوف عروض لولو الرياض اليوم LULU على أضاحي العيد 7يوليو ولمدة أسبوع LOLO offers

يتميز هايبر لولو ماركت بتقديم أقوى العروض على أضاحى عيد الأضحى المبارك الموافق 10 ذو القعدة 1442 هجرياً، وتعد عروض لولو الرياض من أهم العروض في المملكة العربية السعودية، وذلك لتقديمه أقوى العروض على جميع المنتجات، وليس فقط

عروض لولو الرياض على أضاحي العيد

عروض قوية يقدمها هايبر ماركت لولو على جميع أنواع الأضاحي لعيد الأضحى القادم، ومنها: عرض مميز منه على الخروف النعيمي الذكر مميز المذاق الكامل باحجامه المختلفة من lolo، وكذلك يوجد خصومات مميزة على الخروف الروماني الكامل بأحجامه المختلفة بالكيلو، كما يتوفر تخفيض مميز على سعر الكيلو من التيس الكامل شديد الاقبال من الجميع، ويوجد أيضاً تخفيص قوي على الخروف البربري الكامل، كما يوجد عرض آخر على الخراف النعيمية الأنثى منها، كما يتوفر، وبسعر جيد جداً خصم مميز على الخروف الجورجي الكامل، وعلى الخراف الأسبانية الكاملة مذبوحة ومنظفة تماما، كما يوجد العديد من الخصومات على جميع أنواع، وأحجام العجول، وغيرها من الأضاحي ممتازة الجودة النقدمة من اكبر محال المملكة بسعر الجمله لولو الرياض.

عروض هايبر لولو الرياض

كما يتوفر لدى هايبر لولو ماركت مفاجآت عديدة لجميع عملائها في جميع فروعها، بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، ومنها: عرض مميز جدا على سعر: عبوة الكيلو ونصف من ويت دوار الشمس من ماركة عافيه Afia، كما يتوفر خصم آخر من الماركت على الطماطم الطازجة بالكيلو، وعلى الأرز البسمتي الممتاز درجة أولى من ماركة أبو كاس عنبر (العبوة العائلية) حجم العشرة كيلو.

عروض لولو مارت والخرج الأسبوعية

تابعوا معنا عملاء هايبر لولو الكرام العديد من التخفيضات على الدجاج المجمد من ماركة البشاير الحجم الوسط، كما يوجد تخفيض على سعر عبوات الشامبو، والبلسم من ماركة بانتين Pantene، ويوجد أيضاً خصم مميز على عبوة الخمسة كيلو من مسحوق الغسيل ماركة اريال Ariel العالمية، كما يتوفر خصومات مميزة جداً على الخضروات الطازجة، والفواكه، وأيضاً على جميع أنواع المنظفات، وحلوى الأطفال، وألعاب العيد، وادوات الصيف، وغيرها من اكبر العروض في لولو ماركت يومياً عبر موقع ثقفني.