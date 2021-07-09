تراند الفن: أوجستي بوش مدرب الزمالك يقترب من قيادة “سلة” الأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 06:09 مساءً - عرض أحد الوكلاء، الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني لفريق كرة السلة السابق بنادي الزمالك، على مسؤولي النادي الأهلي لقيادة الأحمر في الموسم الجديد.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي، كلف رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، بترشيح مدربين لاختيار أي منهم للفريق الأول لكرة السلة “رجال” لتولي المهمة في الموسم الجديد بعدما تم توجيه الشكر إلي المدرب البرتغالي ماريو بالما، عقب نهاية تعاقده مع النادي بنهاية الشهر الماضي.

وكان الأهلي تعاقد مع ماريو بالما في الموسم الماضي بعقد مدته شهرين فقط، أي حتى نهاية دوري سوبر السلة، والذي ودعه الفريق الأحمر أمام الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي.

وأبلغ رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، المدرب البرتغالي بانتهاء مهمته مع الأهلي، وأن إدارة النادي لا تريد التجديد سواء له أو لمساعده فاسكو كورادو، وأنه سيتم اختيار مدرب بديل له في الأيام المقبلة.

ورحل أوجستي بوش عن الزمالك ورفض تجديد عقده مع القلعة البيضاء، رغم التتويج بالبطولة الأفريقية ودوري السوبر.

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