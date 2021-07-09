تراند الفن: “الخارجية” تنعى جيهان السادات: وقفت مع زوجها في الحرب والمعارك الدبلوماسية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 06:09 مساءً - نعت وزارة الخارجية ببالغ الأسى وعميق الحزن وفاة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي وافتها المنية صباح اليوم.

وتقدم وزير الخارجية سامح شكري بصادق التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة الغالية، ليدعو المولى عز وجل أن يتغمَّدها بواسع رحمته وأن يُسكنها فسيح جناته.

وقالت الوزارة: “رحم الله السيدة جيهان السادات التي جسدت مسيرة طويلة من العطاء ونموذجًا مُتفردًا للمرأة المصرية المُخلصة، والزوجة المُعينة لزوجها في أحلك الظروف وصولًا لتحقيق نصر تاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، ثم خلال معركة دبلوماسية أعادت لمصر حقوقها كاملة”.

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