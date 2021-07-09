تراند الفن: محافظ المنيا ينعى جيهان السادات

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 06:09 مساءً - نعى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، ببالغ الحزن والأسى، جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.

وقدم محافظ المنيا، خالص العزاء لأسرة السيدة جيهان السادات، والتي قامت بدور وطني عظيم في لحظات فارقة في تاريخ مصر، داعيًا المولى عز وجل أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ووصل جثمان جيهان السادات التي وافتها المنية، بالنصب التذكاري بمدينة نصر.

ويشهد النصب التذكاري في مدينة نصر استعدادات مكثفة لجنازة الراحلة جيهان السادات، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، حيث ستُقام لها مراسم جنازة عسكرية في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم.

كما تشهد المنطقة حالة من السيولة المرورية قبل تشييع جنازة جيهان السادات التي يُشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف مصدر مطلع أن قوات الأمن كثفت من الخدمات المرورية والحضور الأمني بمحيط المنصة في مدينة نصر، قبل بدء مراسم جنازة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث تشهد منطقة مدينة نصر انتشارًا لقوات الأمن ورجال المرور من أجل تيسير الحركة المرورية.

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