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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 8 دقائق مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة المرصد : أعلنت وزارة العدل عن مشروع تعديل لوائح نظام المرافعات، حيث تعمل على تعديل الفقرة “5” من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية.
وجاء نص التعديل: «للمتضرر من الدعوى المطالبـة بالتعويـض عـما لحقـه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة في أثناء نظر الدعوى أو بدعوى مستقلة»، سواء كان هذ الضرر بسبب أضرار التقاضي أو كانت الدعوى صورية أو كيدية.
ووفقاً لـ”الوطن” ، يهدف المشروع الجديد إلى حفظ الحقوق بتعزيز أحكام التعويض عن أضرار التقاضي، والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، بالإضافة إلى تيسير وصول الجميع إلى حقهم في التقاضي، والحصول على العدالة الناجزة، وسرعة إيصال الحق لصاحبه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: العدل تكشف عن تعديل جديد في لائحة المرافعات للحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.