تراند الفن: العدل تكشف عن تعديل جديد في لائحة المرافعات للحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة العدل عن مشروع تعديل لوائح نظام المرافعات، حيث تعمل على تعديل الفقرة “5” من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية.

وجاء نص التعديل: «للمتضرر من الدعوى المطالبـة بالتعويـض عـما لحقـه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة في أثناء نظر الدعوى أو بدعوى مستقلة»، سواء كان هذ الضرر بسبب أضرار التقاضي أو كانت الدعوى صورية أو كيدية.

ووفقاً لـ”الوطن” ، يهدف المشروع الجديد إلى حفظ الحقوق بتعزيز أحكام التعويض عن أضرار التقاضي، والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، بالإضافة إلى تيسير وصول الجميع إلى حقهم في التقاضي، والحصول على العدالة الناجزة، وسرعة إيصال الحق لصاحبه.