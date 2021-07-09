تراند الفن: هل يُستحب للحاج أن يضحي؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 06:09 مساءً - أوضح الشيخ سعد الخثلان، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، حكم الأضحية للحاج.

وقال الخثلان في برنامج “الجواب الكافي” المذاع عبر “شبكة المجد”: “إذا كان الحاج لديه القدرة فالأفضل أن يضحي ولا علاقة بين الأضحية والهدي”.

وتابع: “الهدي شعيرة مستقلة عن الأضحية، ويكون على المتمتع والقارن، لكن لو أراد الحاج أن يضحي أو يوكل من يذبح عنه أضحية في بلده، فهذا هو الأكمل والأفضل، لأن الأضحية عمل صالح عظيم، والجمع بينها وبين الهدي تعظيم لشعائر الله عز وجل (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)”.

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