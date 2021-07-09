فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشف نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط، عن تفاصيل أسعار باقات الحج هذا العام، والخدمات المقدمة للحجاج من خلالها.
أسعار الباقات
وقال “مشاط” خلال مقابلة في برنامج “في أسبوع”، المذاع على قناة”Mbc”؛”أسعار الباقات لم تضع عشوائياً ولم تضع من القطاع الخاص ولكنها وضعت بناء على طبيعة الخدمات المقدمة لضيف الرحمن”.
خدمات خاصة
وأوضح:”بدأنا نفصل الخدمات المقدمة لضيف الرحمن إن كانت خدمات خاصة بالنقل أو بالإعاشة أو السكن”، مضيفا:” طبيعة السكن والآلية التي يتم فيها تجهيز سكن مختلفة تماما عن السنوات الماضية”.
العناية الشخصية
وأشار:”عدد المرافقين والعاملين في كل حملة من الحملات أثر بشكل كبير على أسعار الباقات، فكان في السابق لكل 100 شخص فقط واحد عامل أو موظف، الآن نتحدث أنه لكل 4 حجاج واحد موظف أو عامل لأن العناية الشخصية تتطلب ذلك”، موضحا:”تستطيع أن تقول سيكون هناك حماية متلاصقة لجميع الحجاج على مدار رحلتهم من بداية وصولهم حتى موعد مغادرتهم بما في ذلك زيارتهم للأماكن المختلفة”.
خدمات من فئة (أ)
وأردف:”الأسعار لم تكن مرتفعة جدا إذا قورنت السنوات الماضية على فئة (أ) و(ب)، فجميع ما قدم الآن تعتبر من فئة (أ) لأنها قريبة جدا من منشآت الجمرات، بالإضافة إلى أن الخدمات التي تقدم الآن عالية”.
خيمة واحدة
واستطرد:”عدد الحجاج في كل خيمة يكون بناء على المساحة التي تعطي لكل حج، ففرضا هناك خيام تتراوح الأعداد فيها من 4:3 حجاج في خيمة واحدة، ولكن في الأبراج نفس الغرف كبيرة جدا وبها دورتين مياه في كل غرفة من الغرف فكان العدد أكبر ويصل إلى 8 أشخاص”.
بطاقة الحج الذكية
واستكمل:”بطاقة الحج الذكية تعتبر أحد أدوات النقلة النوعية التي حدثت خلال هذه السنة، فقد طبقت في السنوات الماضية بعدة طرق وأساليب و كانت لها تطبيقات، ولكن هذه السنة ستكون تطبيقات على مستوى و تعد الرفيق الأساسي لضيف الرحمن ليحصل على كل المعلومات بما في ذلك دخول منشآت الجمرات وجدولة التفويج ودخوله للحرم وطواف الإفاضة والوداع”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نائب وزير الحج يكشف عن سبب ارتفاع أسعار باقات الحج هذا العام.. ويوضح أنواعها _فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.