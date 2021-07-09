نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم مول الأسبوعية على الأجهزة المنزلية والكهربية في المقال التالي

عروض العثيم مول هذا الأسبوع توفر أعلى الخصومات على الأجهزة المنزلية وأدوات الطهي بالإضافة إلى الأجهزة الكهربية المختلفة. وكل أسبوع توجد خصومات جديدة على جميع المنتجات الموجودة داخل أسواق عبد الله العثيم المنتشرة. في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ويعرض المول بروشور العروض الأسبوعية يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للشركة. وتوفر هذه الطريقة وسيلة أفضل للوصول إلى العملاء ومعرفة العروض المتاحة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكان الفرع. كما يوجد تطبيق اكتساب وبطاقات سلام وغيرها من الأدوات التي تسهل عملية التسوق على المواطنين والمقيمين داخل المملكة. وفي السطور التالية سوف نستعرض معكم باقة متنوعة من أهم العروض المتاحة على الأجهزة المنزلية هذا الأسبوع. عروض العثيم مول على الأجهزة المنزلية يقدم مول العثيم أوى الخصومات والتخفيضات الرائعة على الأجهزة المنزلية خصومات الصيف الهائلة. للتجول والاستمتاع بالسفربكل سهولة قم بشراء حقيبة أو شنطة سفر بارا جون ترولي منوع أحجام مختلفة وأسعار مذهلة. يمكنك شراء حقيبة سفر من بارا جون مقاس 20 بسعر 85 ريال. أما شنطة سفر من بارا جون مقاس 24 بسعر 105 ريال، كما يمكنك شراء المقاس الأكبر 28 بسعر 125 ريال سعودي.

شنطة للسفر وارحلات بمقاسات مختلفة ماركة ترافيل ميت، المقاس الأصغر 20 بسعر 29.95 ريال. أم مقاس 24 بسعر 39.95 ريال، وشنطة السفر مقاس 28 بسعر 59.95 ريال سعودي.

توفر أسواق عبد الله العثيم طقم قدور منزلي هوم اوواي المكون من 12 قطعة بمقاسات مختلفة بسعر 159 ريال سعودي.

طقم قدور رويال فورد اف ار مكون من 12 قطعة ( 12 حلة بمقاسات مختلفة، بسعر 110 ريال.

للحصول على المشروبات ساخنة لأطول فترة ممكنة، اشتري ترموس فالك سعته 1 لتر، بسعر 49 ريال. تخفيضات وخصومات العثيم على الأجهزة الكهربائية خصم 30% على ميكرويف جي في سي برو، سعة الجهاز 20 لتر، بسعر 169 ريال بدلاً من 239 ريال سعودي.

احصل على أكبر الخصومات 42% على طقم طبخ منزلي هوم اواي، مكون من 8 قطع، بسعر 99 ريال بدلاً من 171.95 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على خصم 22% على قدر ضغط السيف كهربائي، سعة القدر 8 لتر. بسعر 299 ريال بدلاً من 382 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم مول الأسبوعية على الأجهزة المنزلية والكهربية - ثقفني error: Alert: Content is protected !!

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