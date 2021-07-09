شوف عروض العثيم بالسعودية والخرج الأسبوعية Al OTHAYM من 8 يوليو ولمدة أسبوع خصم 50%

تعتبر مجموعة محلات العثيم هي من كبرى محلات البيع بالتجزئة في الوطن العربي، حيث يقدم أجود الأنواع من جميع ماركات السلع، ومنها العروض المميزة على المواد الغذائية، وعلى غيرها من المنتجات، والأجهزة الإلكترونية، والكهربائية، فتعد عروض العثيم هي اقوى عروض بدول الخليج العربي خاصة.

عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية

يقدم هايبر عبدالله أقوى العروض على كل هذه المنتجات الغذائية، ومنها: عرض مميز على العبوة العائلية من الأرز البسمتي طيب المذاق من ماركة السفير، كما يتوفر خصم مميز من هايبر عبد العوثيم على شكولاتة جلاكسي جواهر المميزة المذاق العبوة الكاملة، وكذلك يوجد خصم ممتاز من الماركت على دجاج ساديا بدون احشاء مع توفر هدايا مميزة كرتونتين لكل عميل، ويوجد خصم مميز آخر على مسحوق الغسيل الكبير الغسالات العادية، والاتوماتيك من أومو OMO.

خصومات عبد الله العثيم ليوليو

كما يتوفر العديد من التخفيضات، والتنزيلات والعديد من العروض على المواد الطازجة من العثيم، مثل: العرض المميز على سعر الكيلو من الليمون، وكذلك على علب الخوخ السكري، وعلى علب الخوخ العادي، كما يوجد عرض مميز على كيلو العنب الأحمر، والعنب الاخضر، ويوجد أيضاً عرض مميز على علب النكتار بجميع النكهات، كما يتوفر خصم مميز على الشمام اليمني، والشمام الأصفر.

العروض الأسبوعية من عبد الله العثيم

وكذلك تتوفر أقوى المفاجآت لدى هايبر العثيم بالمملكة العربية السعودية على: الكلامانتينا، والعديد من العروض على التمر من لونة الصندوق الكبير، وعرض آخر منه على عجينة التمر الشهية، كما يتوفر وبسعر جيد جدا الموز الطازج، وعرض على الصندوق الكبير من تمر روتانا، وكذلك العرض المميز على الصندوق الكبير من تمر ربيعة المميز المذاق، كما يوجد عرض مميز على أكياس الجزر الطازجة، وعلى سلة التفاح الاخضر، وأيضاً على الكمثرى الروز ماري، وعلى كيلوهات البرتقال ذو السرة، وعرض مميز على التفاح المحلي الاحمر مميز المذاق، و على التفاح الرويال، وعرض مميز على سلات التفاح الاحمر، وغيرها من أقوى العروض على جميع المنتجات الأخرى عبر موقع ثقفني الرسمي.