تراند الفن: هيئة تنشيط السياحة تنظم 30 رحلة توعوية وتعريفية لمحافظة الإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - توجه أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى مدينة الإسكندرية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة ومكتبة الإسكندرية، للترويج وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية داخل المحافظة.

ورافقه خلال الزيارة إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية، وأماني ألفونس مدير عام مكاتب الإسكندرية والساحل الشمالي.

واستقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمقر المحافظة لبحث سبل التعاون بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة الإسكندرية في الأحداث والفعاليات المختلفة بالمحافظة، ووضع خطط مستقبلية لتنظيم رحلات توعوية وتعريفية لمواطني المحافظة لرفع الوعي السياحي والأثري لديهم وتنشيط حركة السياحة الداخلية.

كما استقبل الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لمناقشة ووضع أطر التعاون المستقبلي لإنتاج فيلم مشترك بين الوزارة والمكتبة للترويج للمقصد المصري وخاصة محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى مناقشة المحتوي الدعائي السياحي من صور وأفلام مختلفة للترويج للإسكندرية.

وخلال الزيارة تفقد أحمد يوسف مكاتب السياحية الداخلية التابعة للهيئة، ومتابعة سير العمل بها وما تقوم به من دور في الترويج السياحي وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية ومجهودات التوعية السياحية والأثرية، كما تم مناقشة الخطط الاستراتيجية والتوعوية للفترة المقبلة وآليات تعظيم طرق الاستفادة منها طبقا لخطة الهيئة.

واختتم يوسف الزيارة بلقاء عدد من ذوي الهمم أثناء جولتهم التعريفية ضمن مبادرة “اعرف بلدك” التي تقوم الهيئة بتنظيمها في المتحف القومي بالإسكندرية، وتم التحدث معهم عن المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر عامة ومحافظة الإسكندرية خاصة، كما تم تقديم الهدايا التذكارية لهم.

ومن جانبها، أوضحت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية، أن الهيئة قامت بتنظيم أكثر من 30 رحلة توعوية وتعريفية في محافظة الإسكندرية، وذلك منذ إطلاق الوزارة لمبادرة “اعرف بلدك” في ديسمبر 2020، لمختلف الفئات المجتمعية والعمرية، لزيارة عدد من المزارات السياحية والأثرية، حيث تهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على مواطن الجمال والتعرف على المعالم السياحية بمختلف محافظات مصر وتعريف المواطنين بالحضارة المصرية العريقة والتراث والفنون التي تزخر بها بلدهم، ونشر الوعي السياحي والأثري مما يساهم في تعزيز روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن ليكون كل فرد منهم سفيرا للسياحة والآثار المصرية.

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