تراند الفن: بيريتيني أول إيطالي يتأهل لنهائي “ويمبلدون للتنس”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - نجح اللاعب الإيطالي ماتيو بيريتيني، في التأهل إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، بعد الفوز على حساب البولندي هوبرت هوركاش، بنتيجة ثلاثة مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وأصبح ماتيو بيرتيني أول لاعب إيطالي يتأهل لنهائي ويمبلدون عبر تاريخ البطولة، وأيضا أول لاعب إيطالي يصل لنهائي بطولة جراند سلام منذ 45 عامًا.

وينتظر بيرتيني في النهائي، الفائز من دور النصف نهائي الآخر بين دجوكوفيتش والكندي دينيس شابوفالوف.

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