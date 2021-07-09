تراند الفن: في ذكرى رحيل عبد المنعم مدبولي.. 50 عاما من العطاء الفني

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - تمر اليوم 9 يوليو ذكرى رحيل الفنان عبد المنعم مدبولي، الذي يعد من أبرز النجوم المصريين الذين كان لهم دورا بارزا واسهاما ملموسا في حركة السينما والمسرح في الخمسينيات من القرن الماضي، وأمتد عمله في السينما والمسرح لأكثر من 50 عاما، جسد خلالها العديد من الأدوار المختلفة.

اسهام عبد المنعم مدبولي الفني لا ينحصر فقط في الأدوار التي جسدها، فهو فنان موهوب له كاريزما خاصة، وكاتب ومخرج وصاحب مدرسة خاصة في التمثيل عًرفت بـ “المدبوليزم”.

الفنان عبد المنعم مدبولي الشهير بـ(جدو عبده)، ولد يوم 28 ديسمير 1921 بحي باب الشعرية، تخرج في المعهد العالي لفن التمثيل العربي عام 1949 بدفعته الثانية، انضم مدبولي بعد التخرج إلى فرقة “جورج أبيض” وبعدها إلى فرقة “فاطمة رشدي”.

عمل عبد المنعم مدبولي أكثر من 50 فيلما و100 مسرحية و20 مسلسلا، وأسس فرق “المدبوليزم” المسرحية وعمل كاتبا ومخرجا مسرحيا، ومن أشهر مسرحياته “المفتش العام، السكرتير الفني، انا وهو وهى، الناس اللي تحت، ريا وسكينة”.

ومن أعماله المسرحية التي ألفها “أنا وهو وهي” لفؤاد المهندس وشويكار، و”الوصية”، وبعض الأفلام منهم “اقتلني من فضلك”، “شنطة حمزه”، “أخر جنان”، “غرام في أغسطس”، “ربع دسته أشرار”، “احنا بتوع الاتوبيس”، “مولد يا دنيا”، “بين السما والأرض”.

كما أخرج بعض المسرحيات منها “البلدوزر” و”الواد النمس”، و”العريس”، و”مطار الحب”، وكان ممثلا ومخرجا لمسرحية “مدرسة المشاغبين” في العروض الأولى قبل أن يتولى المخرج جلال الشرقاوي إخراجها.

جوائز عبد المنعمد مدبولي

حصل الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي على العديد من الجوائز وأبرزها:

جائزة تكريم في مهرجان زكي طليمات عام 1986

وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983.

جائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعماله عام 1984

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.