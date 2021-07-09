تراند الفن: العثور على جثة غريق في “شادر عزام” ببورسعيد 

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - استقبل مستشفى الزهور المركزي بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، جثه شاب غرق في “شادر عزام” بمنطقة بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد.

وتبين أن الشاب يدعي سامي وليد محمد الزهيري، ويبلغ من العمر 20 عامًا، من أبناء محافظة الشرقية، ولقى مصرعه غرقًا في المياه، بالرغم من أن المكان غير مخصص للسباحة والاستحمام، ولم يتم التعرف على أسباب نزوله للمياه.

وهرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثمان من أعلى كوبري 30 يونيو، إلى مدخل المحافظة عن طريق منفذ الرسوة “الحي الإماراتي”، وتم إبلاغ أسرة المتوفى من خلال الجهات المختصة.

تلقي اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، وعلى الفور وجه بتشكيل فريق بحث جنائي، للوقوف علي ملابسات الحادث وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

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