تراند الفن: قبل مواجهة البرازيل.. تاريخ الأرجنتين في “كوبا أمريكا”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - يستعد منتخب الأرجنتين، لخوض نهائي بطولة كوبا أمريكا، أمام منتخب البرازيل، بعد التأهل على حساب منتخب كولومبيا بالفوز بركلات الترجيح في نصف نهائي البطولة.

وتقام مباراة البرازيل والأرجنتين، في الثانية صباح الأحد المقبل بتوقيت القاهرة والثالثة فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ماراكانا.

وقبل النهائي المرتقب يعد منتخب الأرجنتين ثاني أكثر المنتخبات تتويجًا ببطولة كوبا أمريكا بعد منتخب أوروجواي حيث فاز بالبطولة بالمسمى القديم كأس أمريكا الجنوبية 12 مرة بينما حقق المركز الثاني في 10 مرات.

وبالمسمى الجديد حقق منتخب التانجو الفوز باللقب مرتين فقط وحصل على الوصيف 4 مرات.

ويسعى منتخب الأرجنتين تحت قيادة مدربه ليونيل سكالوني، إلى التتويج باللقب الخامس عشر في تاريخهم لمعادلة رقم أوروجواي صاحب الرقم القياسي لأكثر المنتخبات تتويجًا باللقب.

ويبحث ليونيل ميسي، نجم التانجو إلى الفوز باللقب حيث لم يفز بأي بطولة قارية رفقة منتخب بلاده الأول طوال مسيرته حتى الآن.

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